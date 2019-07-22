Мать Децла опубликовала архивное видео в честь дня рождения рэпера
• 06:51 • 22 июля 2019
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Кирилл Толмацкий ушел из жизни 3 февраля 2019 года
Фото: Официальная страница Кирилла Толмацкого в Instagram (https://www.instagram.com/juzeppejostko)
Мать Кирилла Толмацкого опубликовала архивное видео на своей странице в социальной сети. На нем юный рэпер говорит о смерти.
22 июля Децлу исполнилось бы 36 лет, однако он скончался 3 февраля 2019 года на гастролях в Ижевске в результате острой сердечной недостаточности.
Под видео сразу же появилось сотни комментариев от поклонников рэпера. Пользователи написали много теплых слов в адрес артиста и его матери.
«Добрейший человек. Пусть земля будет пухом Кириллу. А вам дай Бог терпения», — написал пользователь в Instagram.
«Ирина, спасибо вам за рождение такого замечательного человека. Красивее его снаружи и изнутри я за свою жизнь не видела еще», — поддержала женщину поклонница.
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