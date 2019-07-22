Сергей Собянин: Планируем приступить к строительству центров самбо и бокса

— Сергей Семенович, на прошлой неделе Москва принимала первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Как себя зарекомендовал Дворец гимнастики, недавно открытый в Лужниках?

— По-моему, просто замечательно. Девчата-гимнастки, тренеры, зрители — все были очень довольны. Мало где в мире существуют дворцы спорта, специально построенные для занятий художественной гимнастикой. А наш московский — еще и впечатляет своей архитектурой.

Мы долго обсуждали, можно ли в нашем климате строить здание с необычной волнообразной крышей, напоминающей взмах гимнастической ленты. Но в итоге рискнули — и все получилось. Дворец гимнастики наверняка включат в экскурсионные маршруты и будут показывать туристам вместе с канатной дорогой, смотровой площадкой, университетом и прочими достопримечательностями юго-запада Москвы.

— Многих наших читателей интересует, появятся ли во Дворце гимнастики детские секции или же он предназначен исключительно для тренировок членов сборной страны.

— Во дворце достаточно места, чтобы принять и профессиональных спортсменов, и начинающих гимнасток. Детские секции там обязательно будут. И вообще новые спортивные сооружения ни в коем случае не должны стоять пустыми. Мы же их строим не для того, чтобы раз в несколько лет проводить чемпионаты, а для повседневной жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова на открытии юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"

— А когда будет закончено строительство бассейна в Лужниках?

— Надо иметь в виду, что это будет один из крупнейших в мире крытых центров водного спорта. По сравнению со старым бассейном его проходимость увеличится в сорок раз. Снаружи плавательный центр почти готов. Но внутри еще много работы по отделке и наладке оборудования. Тем не менее строители обещают закончить все через несколько месяцев. Под крышей плавательного центра будут работать сразу три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых. В одном из них будет создано подъемное дно, чтобы им могли пользоваться дети, пожилые люди и инвалиды. Здесь откроются и аквапарк, зона детских развлечений с песочницами, фитнес-центр и ресторанные дворики. Это будет настоящий водный центр для спортсменов, любителей и для всей семьи.

— По другую сторону метромоста, в универсальном спортивном зале «Дружба», работы еще непочатый край.

— Фактически мы делаем полную реконструкцию знаменитой «ракушки». Там работы еще примерно на год. А рядом идет строительство теннисного клуба. С ним еще работы года на полтора, но это будет тоже один из крупнейших крытых теннисных центров мира. На самом деле это будет Дворец тенниса.

— Открытых теннисных кортов в Лужниках больше не будет?

— Несколько открытых кортов сохранится. Но рядом, под крышей теннисного клуба, будут работать 15 кортов, играть на которых можно будет круглый год, в любую погоду. Об этом давно мечтали и спортсмены, и просто любители тенниса.

— А что происходит с Ледовым дворцом?

— Он находится в стадии активной стройки. По сравнению с гигантскими хоккейными стадионами вроде «Мегаспорта» дворец «Кристалл» в Лужниках будет сравнительно небольшим. В основном он предназначен для тренировок фигуристов и хоккеистов, а также для проведения матчей юношеских и любительских команд.

— Какие планы на перспективу?

— В ближайшее время планируем приступить к строительству Международного центра самбо и Центра бокса, которые будут размещены в одном здании. Прорабатываем варианты реконструкции Малой арены и Дворца спорта, который арендует концертный зал «Россия». Возрождение Лужников идет полным ходом. Но уже сегодня главный спортивный парк Москвы привлекает тысячи детей и взрослых.

КСТАТИ



Универсальный спортивный зал «Дружба» после реконструкции будет вмещать более 3 тысяч зрителей. В здании уже возведены внутренние конструкции: лестницы, лифтовые шахты, плиты перекрытия.

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