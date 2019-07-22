Районы четырех округов столицы ждет масштабное благоустройство

«О контрактах говорим открыто» — таков девиз Департамента города Москвы по конкурентной политике, который организует закупочные процедуры на столичных электронных торгах. В этом году о предстоящих закупках бизнесмены из Москвы и других регионов узнают не только из релизов департамента и «Биржи торгов». В их открытой презентации и таком же открытом обсуждении сейчас может принять участие любой желающий.

Прошедшая встреча в Московской торгово-промышленной палате была посвящена закупкам в одной из самых востребованных столичными предпринимателями сфере — благоустройстве. Мероприятие собрало несколько десятков представителей столичного и регионального бизнеса. Заказчики из профильного ведомства продемонстрировали, как осуществляются закупочные процедуры в ряде районов в Центральном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Западном округах Москвы.

Масштабные работы по благоустройству пройдут в Центральном округе, где победитель электронного аукциона приведет в порядок сразу 58 дворов.

— Ключевой принцип нашей работы — все решения принимаются совместно с жителями. Это очные встречи, совместные обходы территорий, общие группы в мобильном приложении, — подчеркнул руководитель контрактной службы ЦАО Александр Писаренко.

Лабиринты, песочные дворики и цветники с розами в рамках комплексного благоустройства появятся в пяти районах на северо-востоке столицы — Бибиреве, Лианозове, Ростокине, Лосиноостровском и Северном. По контракту победитель торгов обязан будет провести солидный объем работ — от ремонта кабельной сети до установки детских игровых комплексов и озеленения территорий.

Масштабные дорожные районы ждут жителей Западного округа. В 13 районах округа поменяют более 430 тысяч квадратных метров дорожных покрытий. При этом работы будут выполнены с помощью метода «больших карт», который используется при замене крупных участков дорог — снятие до 100 квадратных метров старого поврежденного асфальта и перекладка на его месте нового.

На северо-западе столицы проведут благоустройство территории возле Курчатовского института. Здесь появятся площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, каток, скейт-парк и теннисный корт. А главной достопримечательностью территории станет «Тропа науки» — асфальтированная дорожка, украшенная арт-объектами в виде атомных элементов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике:

— Несмотря на большой объем и разнообразие проводимых работ — от замены асфальта до установки игровых или спортивных элементов, — ожидаем со стороны бизнеса высокий интерес к аукциону. В этом году в закупочных процедурах по благоустройству принимают участие в среднем по пять компаний. Учитывая это, особенно важно проводить такие двусторонние встречи между заказчиками и поставщиками. Это позволит ответить на все необходимые вопросы еще до начала участия в процедуре.

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