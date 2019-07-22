Стали известны регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
В Роструде рассказали, в каких регионах страны сложилась наименее благоприятная ситуация на рынке труда. На основе представленных сведений был составлен рейтинг с самым высоким коэффициентом напряженности на начало июля 2019 года.
Отметим, что за коэффициент напряженности на рынке труда принимается отношение количества безработных к числу открытых вакансий в крупных и средних организациях региона.
Так, самый существенный показатель напряженности зафиксирован в Ингушетии — 118,4. В общей сложности на 24,3 тысячи официально нетрудоустроенных граждан в Ингушетии приходится всего 206 доступных рабочих мест. По всей России соответствующий коэффициент находится в пределах 0,5.
Вторую позицию в списке заняла Чечня (23,8). Следом идут Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2).
Напротив, наименее значительный коэффициент напряженности на рынке труда наблюдается в Амурской области и Еврейской автономной области — 0,1. Об этом пишет RT.
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