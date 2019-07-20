Эксперты назвали наименее востребованные в России профессии
Пресс-служба ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социального развития России сообщает со ссылкой на данные Росстата, что на российском рынке труда наблюдается наименьший спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.
По данным ведомства, спрос на учителей составляет лишь 1 процент, на бухгалтеров — 1,4 процента. Из этого специалисты делают вывод, что потребность рынка в представителях данных профессий удовлетворена практически полностью.
Также нет потребности в среднем юридическом персонале и сотрудниках музеев и библиотек. Невысок спрос на продавцов и охранников, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спрос на диетологов в России вырос в полтора раза за последние два года. Вместе с тем потребность рынка в протезистах и зубных техниках удовлетворена практически полностью.
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