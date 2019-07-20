Спрос на диетологов в России вырос в полтора раза
Пресс-служба ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социального развития России подтвердила, что потребность во врачах-диетологах в России выросла более чем в полтора раза за последние два года: с 4,7 процента до 8,4 процента.
Как свидетельствуют данные Росстата, на которые ссылается ВНИИ труда, в стране в целом выросла потребность в специалистах высшей квалификации, при этом больше всего нужны медики общей практики, офтальмологи-оптики, физиотерапевты, акушеры.
Вместе с тем потребность рынка в протезистах и зубных техниках удовлетворена практически полностью.
Помимо этих специалистов высок спрос на экспертов в области информационных и коммуникационных технологий и разработчиков программного обеспечения, сообщает РИА Новости.
Ранее Росстат подсчитал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей в месяц. Выяснилось, что всего в стране 11 287 таких граждан.
Читайте также: Почему водители и продавцы стали востребованнее клерков