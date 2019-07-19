Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

Росстат подсчитал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей в месяц. Всего в стране 11 287 таких граждан. Согласно статистике, с 2017 года этот показатель вырос на 38 процентов.

Руководитель исследовательского центра IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob Наталья Голованова рассказала «Вечерней Москве», как найти работу с зарплатой больше миллиона рублей.

— Должны совпасть несколько условий: это должна быть крупная международная компания, человек с особыми способностями. Это не всегда вакансии топ-менеджеров, хотя понятно, что в первую очередь такие зарплаты предлагают на руководящих позициях: гендиректорам, финансовым директорам, IT-директорам, директорам по разработке программного обеспечения и директорам по развитию.

В вакансиях на такие должности часто указывается зарплата от 500 тысяч рублей, а по факту она, как правило, состоит из нескольких частей: оклада, бонусной части и прочего. В результате нередко на руки получается миллион рублей и более.

Голованова отметила, что на данный момент самую высокую зарплату на сайте предлагают представителям совсем другой профессии.

— Это вакансия гинеколога-репродуктолога в Москве. Там стоит цифра в полмиллиона рублей. А в Анадыре ищут главного энергетика с зарплатой от 350 тысяч рублей.

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