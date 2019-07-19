Названо число миллионеров среди россиян
Зарплату более миллиона рублей в месяц в России получают 11 тысяч 287 человек. Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата.
В 2018 году количество людей с подобными зарплатами было менее семи тысяч. Число работников-миллионеров увеличилось на 38 процентов по сравнению с прошлым исследованием, сообщает РБК.
Самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы торговли, ремонта транспорта и спортсмены. Заработок работников организации досуга в среднем составляет 5,8 миллиона рублей в месяц. В сфере прочих услуг люди зарабатывают более 3,7 миллиона рублей.
Специалисты в сфере производства нефтепродуктов, химических веществ и лекарственных средств за месяц получают 2,7 миллиона рублей.
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