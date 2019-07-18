Топ-5 российских миллиардеров без высшего образования

Согласно опросу ВЦИОМ, более 70 процентов россиян не считают образование обязательным условием для того, чтобы иметь работу с высокой зарплатой. Действительно, истории о богатых людях, которые накопили огромное состояние, у многих на слуху. Достаточно вспомнить Билла Гейтса и Стива Джобса. «Вечерняя Москва» рассказывает о российских миллиардерах, которым не потребовался диплом вуза.

Миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович поступил в Ухтинский индустриальный институт, но так и не закончил его, предпочтя занятие бизнесом. Предприниматель решил заняться получением высшего образования уже после достижения статуса миллиардера. Состояние Абрамовича на данный момент составляет 19 миллиардов долларов.

Основатель «Тинькофф банка» и обладатель 1,4 миллиарда долларов Олег Тиньков поступил в Ленинградский горный институт, но бросил его на третьем курсе. Будущий миллиардер начал торговать еще в школе, а после ухода из института стал продавать калькуляторы из Сингапура по высокой цене. Уже в 1993 году предприниматель создал собственную компанию «Петросиб», специализирующуюся на технике.

Владелец торгового центра «Европейский» и гостиницы «Украина» Зарах Илиев в 17 лет приехал в Москву помогать дяде и брату с бизнесом. Образование Илиев так и не получил, зато приобрел гостиницу «Radisson САС Славянская», рынок «Садовод», мебельный центр «Гранд» в Химках и автомобильный торговый центр «Москва» на Каширском шоссе. Также Зарах Илиев является обладателем 1,1 миллиарда долларов.

Андрей Клямко, занимающий 36 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2011», тоже не имеет высшего образования. Это не помешало ему стать совладельцем компании «Смарт-холдинг», в которую входят горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, сельское хозяйство. Состояние Клямко оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Один из членов совета директоров Wimm-Bill-Dann Гавриил Юшваев в юности связался с плохой компанией, из-за чего даже попал за решетку. В 1980 году его повторно осудили уже на 9 лет. Высшего образования у Юшваева нет, однако это никак не повлияло на его предпринимательские способности. В 1993 году Гавриил Юшваев и его компаньон Давид Якобашвили купили Лианозовский молочный комбинат и перепрофилировали производство на изготовление сока. Так родилась крупная компания Wimm-Bill-Dann, которая принесла Юшваеву 1,5 миллиарда долларов.

Однако эксперты отмечают, что это единичные случаи успеха и ориентироваться на них не стоит. Исследование Forbes показало, что около 80 процентов богатых людей, которые ежегодно лидируют в рейтингах журнала, имеют хотя бы одно высшее образование. Журналист, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман рассказал «Вечерней Москве», что без систематического образования найти интересную и высокооплачиваемую работу будет трудно.

— Если вас устраивает нечто монотонное и стабильное, то такую работу, как правило, можно осилить и на практике. Если же вам нужна хорошая творческая работа, где каждый раз нужно делать что-то новое, то тут не обойдется без систематического образования, — считает Вассерман.

Эксперт рассказал, что для освоения новых занятий и понятий необходимо опираться на целостную картину мира, которая формируется именно благодаря образованию.

— Такую картину до середины 70-х годов в первую очередь формировало образование, затем в мировом образовании стала преобладать тенденция к разрушению этой целостной картины мира. С 90-х годов это разрушение началось и у нас. Сейчас некоторые виды образования приносят вред, — заметил Анатолий Вассерман.

Журналист также отметил, что многие наши вузы пока еще опираются на концепцию формирования целостной картины мира, поэтому большая часть нашего образования полезна и важна для получения хорошей работы.

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