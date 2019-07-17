Рекрутеры раскрыли особенности подбора сотрудников в Москве
Интернет-сервис по подбору сотрудников и вакансий изучил ситуацию на рынке труда в Москве и назвал профессии, на представителей которых работодатели тратят больше всего времени.
Выяснилось, что дольше всего компании ищут специалистов с высшим техническим образованием — около полутора месяцев. Чтобы найти достойного руководителя организаций и подразделений, требуется в среднем 42,8 дня и 41,7 дня.
Быстрее всего удается закрыть вакантные позиции подсобных рабочих и обслуживающего персонала — 6,7 и 9,7 дня соответственно.
Данные приведены на основе онлайн-опроса 463 HR-специалистов, сообщает РИА Новости.
Ранее директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов заявил, что роботизация в ближайшем будущем может привести к сокращению шести миллионов человек. Эксперт назвал профессии, представителям которых грозит безработица из-за роботов.
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