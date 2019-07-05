Стало известно, выпускники какого педвуза зарабатывают больше всех
Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко объявил, что выпускники данного высшего учебного заведения зарабатывают больше других педагогов.
Как уточнил Реморенко, средняя зарплата выпускников его вуза в 2016 и 2017 годах достигала 89 тысяч рублей.
— Если проанализировать заработные платы, мы можем говорить, что у нас зарплаты — лидирующие в педагогической сфере по стране, — цитирует ректора вуза Агентство городских новостей «Москва».
При этом Реморенко отметил, что имеет в виду только тех выпускников, которые работают в столичном регионе.
Напомним, ранее выяснилось, что самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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