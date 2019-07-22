Соведущий «Вечернего Урганта» тайно женился
Шоумен Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с участницей проекта «Хочу в «ВИА Гру» Марией Гончарук.
Звездная пара в течение долгого времени скрывала чувства, но два года назад соведущий «Вечернего Урганта» впервые представил избранницу на публике во время одного из светских мероприятий. В окружении Хрусталева рассказывали: он влюбился в 29-летнюю артистку как мальчишка — задаривал пышными букетами и все время устраивал романтические сюрпризы и поездки за границу.
Однажды ведущий Comedy Woman отправился с любимой на отдых в Шри-Ланку, где и сделал ей предложение руки и сердца, а также подарил роскошное кольцо.
— Дело давно шло к свадьбе, ребята безумно счастливы. Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор, они познакомились с Митей, он всех очаровал, — рассказали «СтарХиту» знакомые актера.
Отметим, что Хрусталев, как и его спутница, впервые вступают в официальный брак. Ранее шоумен более десяти лет встречался с юристом Викторией Дейчук, после чего закрутил роман с коллегой по Comedy Woman Екатериной Варнавой.
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