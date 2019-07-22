Назван самый популярный роман у пассажиров столичных электричек
В первом полугодии 2019 года роман «Остаток дня» Кадзуо Исигуро оказался самой популярной книгой у пассажиров ЦППК. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания».
Так, с начала года свыше 3,4 тысячи пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК» выбрали произведение британского писателя японского происхождения.
В пятерку самых захватывающих книг также вошли: «Географ глобус пропил» Алексея Иванова (3,3 тысячи), «Девушка из Бруклина» Гийома Мюссо (3 тысячи), «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна (2,7 тысячи), «Между нами горы» Чарльза Мартина (2,4 тысячи).
Отмечается, что больше всего книг — свыше 30 тысяч — пассажиры ЦППК скачали на устройства в апреле.
Стоит подчеркнуть, что с помощью вышеуказанного приложения зачитываться интересными рассказами и романами, имеющимися в базе данных библиотеки «Литрес», можно без доступа в Сеть. Об этом пишет агентство «Москва».
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