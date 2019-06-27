Актер Дорогов рассказал о своей любимой книге

— Однажды я шел из Дома актера по Тверской и завернул в книжный магазин «Москва». Модные прозаики меня не интересуют, обычно я в таких местах иду сразу в отдел искусства, а потом в отдел юмора. И вот справа от входа, где отдел мемуаров, я увидел автобиографию Максима Леонидова «Я оглянулся посмотреть».

Перелистал — и понял, что надо ее купить. Интересный слог, а главное — интересная история. Всегда любопытно посмотреть, как работают мозги у людей, которые заняли такую заметную нишу.

Мне всегда нравилась группа «Секрет», ее развитие пришлось на те же годы, что и мое становление в профессии. Конечно же, хотелось узнать побольше подробностей, оставшихся «за кадром». Мы с Максимом Леонидовым почти ровесники, но существовали всегда параллельно, только пересекались несколько раз в составе сборных концертных программ. Я ему не друг и не товарищ, поэтому делиться со мной сокровенным он бы не стал. А вот в книге он поделился этим со мною как с читателем.

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