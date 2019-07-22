Двое неизвестных затолкали мужчину в багажник иномарки и похитили в Москве
На юге-западе Москвы двое неизвестных избили и похитили мужчину, посадив его против воли в багажник иномарки. Впоследствии правоохранителям удалось остановить машину и задержать злоумышленников. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в ОМВД России по району Ясенево.
О происшествии следователям стало известно рано утром 21 июля, в воскресенье. Некоторое время спустя сотрудники правопорядка задержали иномарку «Порш Кайен» по адресу: Литовский бульвар, дом № 26. При обыске в багажнике обнаружили 35-летнего мужчину с ушибами лица, головы и правого локтевого сустава. Находившихся в автомобиле молодых людей 1996-го и 1994-го года рождения арестовали на месте.
По версии следствия, преступники насильно поместили мужчину в багажное отделение после произошедшего между ними конфликта.
В настоящее время пострадавшему была оказана помощь врачей. Против похитителей завели уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.
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