Врачи рассказали о самочувствии Инны Чуриковой
• 09:02 • 22 июля 2019
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18 июля Чурикова внезапно упала со сцены во время спектакля «Старая дева»
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое. О самочувствии актрисы рассказали в НИИ имени Склифосовского.
— Состояние пока тяжелое, температура вечером — 36,6, на утро — 36,2, — пояснили РИА Новости в больнице.
Напомним, что 18 июля Чурикова внезапно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, однако на саму сцену и за кулисы ее внесли уже на руках. Антрепризу прервали.
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