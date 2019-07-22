Коалы поселятся в Московском зоопарке
Коалы могут появиться среди обителей Московского зоопарка. Об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
— Раскрою секрет: мы сейчас как раз ведем переговоры и ищем, изучаем стандарты, очень хотим привезти этих симпатичных животных, — сообщила Акулова.
Она добавила, что основные сложности заключаются в питании животных. Сейчас решается вопрос по месту приобретения эвкалипта.
Отмечается, что брать коал на руки будет нельзя.
— Обнимать и брать на руки диких животных сейчас считается моветоном. При том ещё, что у нас выходные дни до 70 тысяч посетителей, — отметила гендиректор.
Точные сроки появления коал в Московском зоопарке пока неизвестны, сообщает Информационный центр правительства Москвы.
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