«Даже здесь мы зарабатываем»: Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии

Осужденные за драки в Москве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии.

Спортсмены будут трудиться в швейном тюремном цеху по восемь часов в день шесть дней в неделю. В их обязанности входит, в частности, упаковка одноразовых костюмов. За свои подвиги на работе они будут получать скромные 11280 рублей.

— Даже здесь мы зарабатываем деньги. Представляете? Пусть народ скажет: за что им платить? Ну пошьем, ничего страшного, — рассказал Мамаев в интервью «Вести недели».

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре столицы. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал фигурантов дела виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий должны будут провести в колонии год и 5 месяцев каждый.

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