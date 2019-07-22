Московский диетолог рассказала, какой продукт помогает в борьбе со стрессом
Благотворное влияние на нервную систему оказывают продукты с высоким содержанием витаминов группы В. По словам главного внештатного диетолога Департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, под этот критерий подходит молодой зеленый горошек.
— Молодой зеленый горошек является прекрасным источником белка растительного происхождения. Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу, — рассказала диетолог.
Она добавила, что помочь иммунитету можно также с помощью свежей зелени — салата, петрушки, укропа, сельдерея, кинзы и зеленого лука. Эти травы содержат витамины А, С, Е, группы В и такие минералы, как фтор, железо, цинк, кальций и магний. Кроме того, свежая зелень помогает сократить употребление поваренной соли в ежедневном рационе. В совокупности это приводит к снижению риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Еще одним полезным летним продуктом является кабачок.
— Ценность кабачков в высоком содержании клетчатки, витаминов группы В и витамина С, кальция, калия, марганца, фосфора. Кабачки широко используются в диетическом питании, — отметила Стародубова.
Употребление кабачков подойдет людям, стремящимся похудеть или поддерживать вес в норме, так как у этого продукта низкая калорийность, пишет агентство городских новостей «Москва».
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