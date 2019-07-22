Москва стала самым трудолюбивым городом России
Самым трудолюбивым городом России была признана Москва. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «ТурСтат». Соответствующий рейтинг был составлен по случаю неофициального праздника — Дня трудоголика, который отмечается в понедельник, 22 июля.
Исходя из оценок участников интернет-опроса, в пятерку трудящихся в поте лица городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.
— По данным исследования «ТурСтат», за Москву как самый трудолюбивый город России отдали 37 процентов голосов, — говорится в сообщении организации.
За Северную столицу проголосовали 23 процента респондентов, за Екатеринбург — 14, а за Новосибирск и Нижний Новгород — по восемь процентов.
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