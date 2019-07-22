Более 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах столицы
• 11:30 • 22 июля 2019
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В аэропорту Внуково один рейс отменили и 10 задержали
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Более 30 рейсов было отменено и задержано в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
В частности, в Домодедове шесть рейсов отменили и 13 задержали. В Шереметьеве был задержан один рейс.
В аэропорту Внуково один рейс отменили и 10 задержали.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
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