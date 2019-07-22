Правила провоза багажа через границу изменятся в России
В России с 19 августа изменятся правила государственного карантинного фитосанитарного контроля, которые действуют в пунктах пропуска через государственную границу.
Для физических лиц введены ограничения на ввоз подкарантинной продукции. Если гражданину нужно провезти больше разрешенного количества цветов, фруктов или овощей, то следует предоставить сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты. При их отсутствии продукция будет уничтожена или отправлена обратно. Компенсировать финансовые потери собственникам не будут.
Новые правила коснутся пассажиров самолетов, поездов, судов и автомобилей. Также нововведения распространяются и на почтовые отправления.
Под ограничения попадают не только тропические фрукты, которые туристы часто везут с заграничных курортов, но и сливы, черешня, вишня, персики, абрикосы. Кроме того, к категории подкарантинной продукции отнесли овощи, бобовые и орехи.
Также ограничения коснутся веток хвойных деревьев и новогодних елок. Если пассажир везет букет, то в нем должно быть не больше 15 цветков, сообщает «Российская газета».
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