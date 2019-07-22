«Привычка»: Алибасов объяснил фанатам появление «Крота» на фото
Российский шоумен Бари Алибасов выставил новый пост в Instagram, который вызвал переполох среди его подписчиков. На фото знаменитости фанаты заметили бутылку средства для чистки труб, выпив которое Алибасов не так давно восстанавливал свое здоровье в больнице.
Сама публикация посвящена подарку, который жена продюсера группы «На-на» преподнесла мужу. Алибасов решил поделиться с подписчиками этой новостью и похвастался новой пижамой.
— Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах, — сообщил музыкант.
Но подписчиков заинтересовала не пижама, а бутылка с едва виднеющейся этикеткой.
«Опять «Крот» на тумбочке!?» — удивилась комментатор.
«Привычка», — ответил Алибасов.
Объяснять подробности появления в кадре бутылки «Крота» шоумен не стал.
Напомним, что в июне 2019 года стало известно об отравлении Алибасова чистящим средством «Крот», которое, по его словам, он выпил по ошибке. Долгое время музыкант находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, где врачи боролись за его жизнь.
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