«Чернить имя отца не позволю!»: Сын Алибасова обвинил Шепелева в клевете

Сын Бари Алибасова обвинил Дмитрия Шепелева в клевете. Не так давно в эфире программы «На самом деле», ведущий продемонстрировал переписку, доказывающую что отравление Алибасова — грамотный пиар-ход, сообщает «СтарХит».

В ответ на это сын продюсера группы «На-На» возмутился и заявил, что все обвинения — клевета.

— Все ложь, а сообщения фейковые. Это хороший монтаж продюсеров шоу «На самом деле», не верьте Дмитрию Шепелеву. На его проекте часто практикуют хитрые уловки для высоких рейтингов. Например, не скрою, мы заранее обговаривали вопросы на детекторе лжи. Я рассказывал, как по правде пропал кот и что делал папа после выписки из клиники. Чернить имя отца не позволю! — воскликнул сын шоумена.

Он, также, подчеркнул, что отцу сейчас необходим покой и поддержка. Также, Алибасов-младший признал, что последние события повысили популярность музыканта.

— Многие утверждают, что мы нажились на горе: мол, наше состояние увеличилось до 26 миллионов. Да, нам поступают рекламные предложения, но пока ни на одно не согласились! — сообщил сын знаменитости.

Напомним, что не так давно Алибасов выписался из больницы, где его лечили от тяжелейшего, по словам врачей, отравления. Известно, что шоумен по ошибке выпил жидкость для чистки труб, в связи с чем долгое время находился между жизнью и смертью.

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