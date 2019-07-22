Ученые впервые обнаружили следы битвы 1812 года под Смоленском
Ученые института археологии РАН впервые нашли свидетельства одной из самых ожесточенных битв Отечественной войны 1812 года. Находки были обнаружены в ходе исследования территорий в Смоленске и Смоленской области, говорится в сообщении пресс-службы института.
В результате раскопок ученые обнаружили многочисленные пули, осколки гранат и картечи. Эти фрагменты сыграют немаловажную роль в реконструкции деталей битвы и расположении армейских корпусов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы.
Битва под Смоленском произошла в районе деревень Валутино и Лубино и вошла в историю войны 1812 года как одна из самых кровопролитных. По разным данным, в ней погибло от 12 до 20 тысяч солдат. В результате сражения силы российской армии продолжили отступление к Москве.
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