Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 22 и 23 июля
График движения пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 22 и 23 июля. Изменения связаны с плановыми работами по развитию Горьковского направления. Об этом сообщает пресс-служба «МЖД».
В частности, изменится расписание электричек, выполняющих рейсы на участках Москва — Железнодорожная, Москва — Купавна, Реутово — Балашиха и Купавна — Железнодорожная. Кроме того, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Также некоторые электрички пройдут без остановки платформы Кучино, Салтыковская, Никольское и Реутово, сообщает МЖД.
Отмечается, что технологические «окна» назначены в основном в ночное время, чтобы максимально сохранить для пассажиров привычное расписание. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к проводимым работам, а также ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
Напомним, 27 июля расписание движения поездов изменится на Рижском направлении МЖД.
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