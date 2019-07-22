Особняк Мельникова в Волковом переулке отреставрируют

Новый собственник особняка, который когда-то принадлежал почетному гражданину и купцу Мельникову, по заданию Мосгорнаследия приступил к разработке проекта реставрации старинного здания. Дом, построенный в 1904 году по проекту архитектора Владимира Адамовича в стиле модерн, сейчас находится в плачевном состоянии.

— В последние годы здание не использовалось и пришло в запустение, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Весной этого года, наконец, удалось найти нового собственника, который активно взялся за сохранение объекта.

Сейчас специалисты разрабатывают проект будущей реставрации. Для этого им предстоит провести научно-исследовательские работы, изучить архивы и инженерно-технические особенности здания. В проекте реставрации должны быть прописаны архитектурные и конструктивные решения, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и другие разделы, предусмотренные законом.

— Отдельное внимание в проекте реставрации будет уделено деревянному уличному фонарю, — добавил Емельянов. — Он долгое время украшал вход в здание и был утерян несколько лет назад.

Реставраторы воссоздадут его по чертежам и историческим фотографиям. Все этапы восстановительных работ пройдут под строгим контролем Мосгорнаследия.

Читайте также: Незаконные работы остановили в доме Грибоедова на Новинском бульваре