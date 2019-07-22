Еще две вертолетные площадки для санитарной авиации появились в ТиНАО
В распоряжение санитарной авиации передали еще две вертолетные площадки. Они находятся в ТиНАО и предназначены для ночной эвакуации больных.
— Уже год вертолеты Московского авиационного центра эвакуируют пострадавших круглосуточно, — цитирует сообщение пресс-службы столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности агентство «Москва». — Для ночных авиационных работ было подготовлено шесть вертолетных площадок в ТиНАО. С 22 июля столичные медики получили возможность эвакуировать ночью по воздуху пострадавших, которым нужна экстренная госпитализация, еще с двух вертолетных площадок.
С начала года на санитарных вертолетах Московского авиационного центра с различных мест чрезвычайных ситуаций эвакуировали более 430 человек.
Читайте также: Госдума намерена увеличить штрафы за незаконные полеты