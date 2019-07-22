Москвич купил фальшивый пропуск на концерт Metallica за 7 тысяч рублей
Житель Москвы приобрел поддельный пропуск на концерт музыкальной группы Metallica, выступившей 21 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что неизвестный гражданин продал 32-летнему мужчине недействительный билет через сайт объявлений.
— Мужчина заявил, что на сайте объявлений Avito увидел сообщение о продаже билетов на концерт группы Metallica. Он встретился с продавцом, передал ему 7 тысяч рублей, после чего заявителю на руку надели браслет-пропуск на концерт. На входе охрана заявила мужчине, что по данному браслету пройти на концерт нельзя, — сообщает собеседник агентства.
Известно, что сейчас правоохранительные органы выясняют детали произошедшего.
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