СМИ: Запрет на ввоз автомобилей Lada на Украину откладывается на полгода
• 12:35 • 22 июля 2019
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Изначально запрет планировалось ввести с 1 июля
Фото: Дмитрий Семенов, «Вечерняя Москва»
Запрет на ввоз автомобилей Lada откладывается на полгода и вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает Daily-Motor со ссылкой на кабинет министров Украины.
Ранее правительство Украины расширило список запрещенных к ввозу в страну из России товаров, добавив в него транспортные средства, включая легковые автомобили, автобусы и тракторы. Изначально запрет планировалось ввести с 1 июля, однако затем было принято решение о переносе сроков на полгода.
Напомним, что подобные санкции ранее уже вводились украинской стороной, но позднее ограничение на ввоз транспортных средств было снято.
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