Москва ответит зеркально на санкции Киева за выдачу паспортов РФ в Донбассе
Сенатор Игорь Морозов прокомментировал заявление главы Александра Данилюка о намерении Украины ввести санкции за выдачу паспортов РФ в Донбассе.
По словам политика, Россия продолжит предоставлять гражданство жителям ДНР и ЛНР, которые лишены права на защиту и социальную поддержку в своей стране.
— Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР, — пояснил член Совфеда.
Он добавил, что если Киев введет ограничительные меры, то ответ Москвы будет зеркальным.
— Санкции — дело пустое. Ответим, — заверил Морозов. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк назвал паспортизацию граждан Донбасса провокацией со стороны РФ, которая нарушает минские договоренности. В ответ на нее Киев должен принять «конкретные меры», в частности, не исключая возможности ввода санкций.
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