Киев намерен принять «конкретные меры» для прекращения паспортизации Донбасса
Украина намерена ответить на указ президента России Владимира Путина о предоставлении гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По мнению главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка, паспортизация граждан является нарушением минских договоренностей.
— Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился, — подчеркнул политик.
Он отметил, что Киев рассматривает возможность введения санкций против России за провокацию. Глава СНБО заверил, что Украина «конечно не оставит это так». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Напомним, что 17 июля российский лидер подписал указ, согласно которому получить паспорт РФ могут все жители Донецкой и Луганской областей, включая тех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
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