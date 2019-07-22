Дожди вернутся в Москву к середине недели
Столицу ожидает небольшая передышка от дождей на текущей неделе. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Отмечается, что температурный режим в столице будет близким к климатической норме. Усиление дождей ожидается ближе к середине недели.
— В ближайшую ночь в Москве ожидается температура плюс 12–14 градусов, а в Московской области плюс 10–15 градусов. В дневные часы в Москве плюс 22–24 градуса, в Подмосковье плюс 20–25 градусов, — рассказали в «Фобосе».
Метеорологи добавили, что погода начнет улучшаться к концу недели. Дожди прекратятся уже в четверг. Воздух в этот день прогреется до плюс 25 градусов. В пятницу дожди также будут маловероятны, температура поднимется до плюс 25–27 градусов.
Прохлада вернется в столицу на выходных, пишет агентство городских новостей «Москва».
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