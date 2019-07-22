Неделя здоровья стартовала в московских поликлиниках

Каждый месяц в столичных поликлиниках проходят акции, посвященные профилактике различных заболеваний и их ранней диагностике. На лекциях специалисты проводят консультации, учат оказывать первую медицинскую помощь, делятся советами, как ухаживать за ребенком или лежачим больным. Очередная неделя здоровья пройдет в столице с 22 по 26 июля.

Филиал № 4 городской поликлиники № 134 в Ясеневе (Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 2) приглашает на занятие по профилактике мозгового инсульта. Заведующая отделением медицинской профилактики Мария Храпунова расскажет о факторах риска заболевания, как оно проявляется, что делать в случае острого нарушения мозгового кровообращения.

Занятие пройдет 22 июля в 14:00 (кабинет № 624). Подробности по телефону: (495) 125-09-09.

Во вторник, 23 июля, в филиале № 1 городской поликлиники № 6 (1-я Квесисская улица, дом 8) пройдет лекция «Медико-социальная экспертиза, порядок направления, показания». Врач-методист Ольга Рассказова сообщит, когда проводят экспертизу и какие нужны для этого документы.

Начало лекции в 12:00. Подробности по телефону: (495) 685-68-83.

В этот же день в филиале № 1 детской поликлиники № 48 (улица Федора Полетаева, дом 22, строение 1) пройдет занятие «Питание кормящей матери» в школе молодых родителей. Всех, кому интересна тема, ждут в 12:00 в кабинете № 102.

Очередная неделя здоровья пройдет в столице с 22 по 26 июля Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

О том, как сохранить здоровье ребенка в возрасте 10–12 месяцев, поговорят с молодыми родителями в среду, 24 июля, во всех филиалах детской городской поликлиники № 61. Начало занятий также в 12:00.

В центре здоровья городской поликлиники № 23 (улица Авиаконструктора Миля, дом 6, корпус 1) врач-терапевт Елена Щербакова 24 июля проведет занятие по правильному питанию. На лекции она расскажет, как перейти на сбалансированное питание, и ответит на все интересующие слушателей вопросы.

Начало лекции в 18:00 (кабинет № 216). Подробности по телефону: (499) 796-64-50.

Как правильно ухаживать за новорожденным, расскажут в филиале № 1 детской городской поликлиники № 110 (улица Хачатуряна, дом 3) в четверг, 25 июля. Врачи остановятся на физическом и интеллектуальном развитии малыша, покажут, как правильно делать ребенку массаж, и ответят на вопросы о методах закаливания.

Начало занятия в 11:00. Подробности по телефону: (499) 903-65-83.

В школе здоровья в филиале № 1 городской поликлиники № 36 (Новочеркасский бульвар, дом 48) врач-терапевт отделения медицинской профилактики Наталья Терехова 26 июля проведет занятие по профилактике заболеваний костно-мышечной системы.

Начало встречи в 12:00. Подробности по телефону: (499) 638-31-68.

А в детской городской поликлинике № 58 (улица Твардовского, дом 5, корпус 4) в этот же день заведующая центром здоровья Екатерина Рогачева прочитает лекцию о профилактике бронхиальной астмы у детей.

Встреча начнется в 10:00. Подробности по телефону: (495) 756-22-39.

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