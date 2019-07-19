«Важнее здоровья нет ничего»: Юлия Волкова прошла диагностику в парке Москвы

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова рассказала подписчикам в «Инстаграме», как важно проверять состояние организма.

— График артиста — это постоянный стресс, сплошные перелеты, гастроли. В таком бешеном ритме просто не остается времени, чтобы проверить свое здоровье. Вроде, ничего не болит и ладно. Так не хочется тратить драгоценные минуты свободного времени на поход по поликлиникам. Но если вы не идете в поликлинику, она сама придет к вам! — пишет певица.

Артистка поделилась, что прошла медицинское обследование в павильоне здоровья в московском парке. Волкова отметила, что все процедуры заняли всего час.

— Вы же понимаете, что важнее здоровья в жизни нет ничего? Так не откладывайте все до момента, когда может стать поздно, узнайте о состоянии вашего организма, тем более, когда это так удобно! — подчеркнула она.

Певица также отметила, что социальные сервисы столицы стали меняться в лучшую сторону.

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