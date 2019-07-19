Представитель Чуриковой сообщил о состоянии ее здоровья
• 13:14 • 19 июля 2019
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Недавно стало известно, что 18 июля актриса получила травму во время спектакля в театре «Русская песня»
Фото: Официальный сайт Театра Наций
Представитель российской актрисы Инны Чуриковой, недавно попавшей в больницу с переломом ребер, рассказал о состоянии ее здоровья в настоящий момент.
— Все стабильно. Она в больнице наблюдается у врачей. Страшного ничего нет, — объяснил представитель артистки.
Недавно стало известно, что 18 июля актриса получила травму во время спектакля в театре «Русская песня». Медики доставили ее в больницу имени Склифосовского. Врачи диагностировали у артистки перелом ребер и сообщили о ссадинах на руках. Также работники больницы рассказали, что Чурикова находится в реанимации и пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Nation News.
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