Дочь Юрия Кузнецова опровергла экстренную госпитализацию отца
Дочь заслуженного артиста России Юрия Кузнецова опровергла новость об экстренной госпитализации отца. Она сообщила, что на самом деле актер проходил плановое обследование в одной из питерских больниц, а со здоровьем у него все в порядке. Врачи подтвердили, что его состояние удовлетворительное, сообщает «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что утром 17 июля Кузнецов поступил в больницу Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем. Также СМИ заявили, что артист перенес операцию.
Юрий Кузнецов — российский актер театра и кино. Родился 3 сентября 1946 года в Абакане. Известен благодаря ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильмах «Брат», «Гений», «Остров» и многих других.
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