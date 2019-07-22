Опубликованы новые фото сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон празднует день рождения 22 июля. В связи с этим были опубликованы его новые фото.
— Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь шестого дня рождения Его Королевского Высочества, — указано в подписи к фотографии.
Отмечается, что снимки были сделаны Кейт Миддлтон в саду дома герцогов в Кенсингтонском дворце.
Герцогиня Кембриджская давно увлекается фотографией и является патроном Королевского фотографического общества Великобритании. Она часто фотографирует членов своей семьи и после представляет снимки общественности. Так, в апреле герцогиня представила фотографии своего младшего сына — принца Луи.
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