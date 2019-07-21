Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга. На свою свадьбу она пригласила 300 человек, среди которых звезды шоу-бизнеса и члены британской королевской семьи. Среди тех, кто ожидается на мероприятии, присутствуют герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Согласно данным источника, приближенного к окружению Меган Маркл, жены принца Гарри, герцог и герцогиня Сассекские не будут присутствовать на церемонии бракосочетания. Недавно ставшая матерью Маркл не хочет видеть бывшую возлюбленную своего мужа, с которой тот встречался на протяжении двух лет, передает «СтарХит».
Свадьба состоится в замке Говард. На одни только цветы для нее было потрачено более 20 тысяч долларов. Гостей ожидают элитное шампанское и дизайнерская веганская кухня.
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