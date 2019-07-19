Выяснилось, какие блюда и напитки предпочитает Меган Маркл
Стало известно, какую еду любит больше всего герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом сообщило издание ET со ссылкой на источник в коттедже Фрогмор.
Выяснилось, что жена принца Гарри является приверженцем здорового питания: из ее рациона исключены мясо и зеленые салаты. Вместе с этим Маркл часто ест довольно калорийную пищу.
К примеру, знаменитость заявила, что обожает гратен из картофеля. Это нарезанные дольками клубни, запеченные в духовке под сливочным соусом. Помимо этого герцогиня Сассекская любит есть сыр из козьего молока Grey Owl. Известно, что в 100 граммах продукта содержится около 400 калорий.
Еще одна важная деталь трапезы знаменитости — вино. Она отметила, что любит красные сорта напитка. Предположительно сейчас Маркл временно отказалась от алкоголя в связи с недавним рождением ребенка.
Два месяца назад герцогиня Сассекская родила принцу Гарри сына Арчи. Сейчас она восстанавливается после родов и проводит все свободное время с малышом.
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