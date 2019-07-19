СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
• 02:34 • 19 июля 2019
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Два месяца назад Меган Маркл родила принцу Гарри сына Арчи
Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/?utm_source=ig_embed
Эксперты по британской королевской семье, ссылаясь на сведения инсайдеров, сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл уже планируют рождение второго ребенка, так как они всегда хотели иметь большую семью.
— Я полагаю, что в будущем году Меган уже будет беременна. Осенью у них поездка в Африку, будет очень много дел, так что после нее, — сообщила Мелани Бромли.
Букмекеры уже начали принимать ставки на появление второго ребенка герцогов Сассекских в 2020 году, сообщает издание Express.
Два месяца назад Меган Маркл родила сына Арчи. Сейчас она восстанавливается после родов и постепенно возвращается к делам.
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