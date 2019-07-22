СМИ: Опровергнуты популярные версии гибели тургруппы Дятлова
В деле о гибели группы Дятлова возникли новые подробности, опровергающие некоторые версии гибели туристов.
Так, один из исследователей ЧП обнародовал данные с Бурмантово — ближайшей к перевалу метеостанции.
В записях указано, что в ночь, когда случилась трагедии, снег шел небольшой, а порывы ветра не превышали шести метров в секунду. При этом температура воздуха существенно понизилась, опустившись до 29 градусов ниже нуля.
Кроме того, представлен снимок поискового отряда со следом от лыжни группы Дятлова, что по сути исключает версию смерти из-за схода лавины и урагана. Вместе с тем подлинность опубликованных данных не подтверждена официально. Об этом пишет «Ридус».
Напомним, что группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла при невыясненных обстоятельствах во время похода на Северном Урале зимой 1959 года. С тех пор история обрастает предположениями и новыми версиями трагедии. Насчитывается более сотни версий, в числе которых — связанные с паранормальными явлениями и испытаниями секретного оружия.
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