Скульптуру героя романа Владимира Войновича установили на могиле писателя
Скульптура героя романа Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чанкина» появилась на Троекуровском кладбище в столице. Она разместилась на могиле писателя. Об этом рассказала вдова Войновича Светлана Колесниченко.
— Скульптура замечательная, ее создавал один из двух братьев, очень известных и талантливых скульпторов — Микаэль Согоян. Они делали скульптуры Горбачеву, Примакову. У них много скульптур на Новодевичьем и Троекуровском кладбищах, очень талантливые два брата, — отмела Колесниченко.
Скульптура представляет собой бронзовую фигуру Ивана Чонкина в военной форме. Она была изготовлена примерно за месяц, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что персонаж Чонкина выбрала супруга писателя, так как, по ее словам, это был «роман его (Войновича) жизни». Произведение издавалось в 60 странах миллионными тиражами.
СПРАВКА «ВМ»
Владимир Николаевич Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан).
Среди наиболее известных его произведений выделяют: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда», «Портрет на фоне мифа» и «Степень доверия».
В 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Скончался 27 июля 2018 года на 86-м году жизни.
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