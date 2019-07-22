Метеоролог назвала день, который станет самым теплым на этой неделе

В столичном регионе на текущей неделе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в центре «Фобос».

— Такая сухая и солнечная погода, которая наблюдается в Москве в понедельник, 22 июля, к сожалению, не сохранится до конца недели, — рассказала сотрудник метеоцентра Елена Волосюк.

Уже во вторник, 23 июля, к столице с запада приблизится атмосферный фронт. Большую часть недели он будет управлять погодой на территории центральной России. И в таких условиях поступление тепла к земной поверхности окажется ограниченным.

— Во вторник в Москве дневная погода не поднимется выше 21–23 градусов, — уточнила метеоролог. — В среду ожидается +20–22, а в четверг, когда фронтальный раздел начнет покидать пределы столичного региона, дожди приобретут кратковременный характер, можно будет рассчитывать на повышение дневной температуры до плюс 24 градусов.

По словам эксперта, пятница будет солнечной. В столице ожидается сухая и теплая погода. Последний рабочий день на неделе станет самым теплым.

— Столбики термометра покажут +24–26 градусов, — сообщила Волосюк.

Ситуация изменится в выходные — будет прохладнее, чем в конце недели.

— В субботу и воскресенье к нам с севера начнут проникать более прохладные воздушные массы, — сказала эксперт. — При этом мы не ждем обильных дождей, скорее, кратковременных.

В субботу дневные температуры не будут опускаться ниже отметки 20–25 градусов, а в воскресенье — 18–23.

В центре «Фобос» также уточнили, что ночью будет достаточно комфортно.

— Преобладающий фон — 11–16 градусов с отметкой «плюс».

Метеорологи отмечают, что температурный режим на этой неделе близок к средним многолетним значениям и соответствует норме.

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