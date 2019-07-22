Похититель картины Куинджи добровольно оплатил восстановление картины
Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков добровольно возместил стоимость восстановительных работ полотна. Об этом сообщила его адвокат Светлана Горбунова.
Уточняется, что мужчина выплатил 13 тысяч рублей. Именно столько средств потребуется на реставрацию произведения искусства после того, как на нем были оставлены повреждения в результате похищения из Третьяковской галереи в Москве. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, 27 января из Третьяковской галереи на глазах у посетителей была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Утром следующего дня полицейские нашли полотно и задержали подозреваемого Дениса Чуприкова. Чуть позже похититель раскаялся в содеянном.
Впоследствии мужчине было предъявлено обвинение по статье «Хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, повлекшее их порчу».
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