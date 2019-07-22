Политолог оценил результаты парламентских выборов на Украине
Политолог и замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил результаты парламентских выборов на Украине.
По предварительным подсчетам, лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Она набрала более 42 процентов голосов.
По результатам голосования в парламент проходят еще 4 партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», сообщает Newinform.
Эксперт Андрей Суздальцев отметил, что на Украине формируется новая политическая реальность.
— Сейчас очень важно понять, кто возглавит правительство. Раньше говорили, что это будет экономист, но вопрос в том, какой это будет экономист, — отметил он в комментарии Nation news.
По мнению политолога, у Зеленского пока нет четкого плана действий. Андрей Суздальцев полагает, что Украину ждут «политические кульбиты» и отставки среди министров.
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