Дворы в районе Соколиная гора благоустроят на средства от платных парковок
В этом году на деньги, полученные от платных парковок, в районе Соколиная гора приведут в порядок 10 дворов.
— Работы, в частности, запланированы на улицах Семеновский Вал, Буракова и Ибрагимова, — уточнили в пресс-службе Московского паркинга. — В рамках благоустройства будут сделаны парковочные карманы, тротуары и пешеходные переходы.
Каждый год все средства от платных парковок поступают в бюджет города, откуда они направляются на благоустройство придомовых территорий. Жители могут присоединиться к наведению порядка, напоминает агентство «Москва». Чтобы выбрать проект благоустройства, нужно проголосовать на портале проекта «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.
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