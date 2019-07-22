Аналитики спрогнозировали курс рубля на конец лета
Курс российской валюты может сместиться к отметке 65 рублей за доллар до конца лета. Об этом рассказала главный аналитик «Промсвязьбанка» Михаил Поддубский.
— Основной фактор, который может изменить расклад сил, — еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран, — отметил эксперт.
Он добавил, что в краткосрочной перспективе российская валюта будет находиться вблизи отметки 63 рубля за доллар.
По мнению специалистов «Нордеа-банка» Татьяны Евдокимовой и Григория Жирнова, локальную поддержку рублю окажет приближение пика налоговых платежей и выплат крупных дивидендов в конце июля — начале августа, пишет «Российская газета».
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