Столичных водителей призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя
Водителей попросили соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя 22 июля 2019 года. Об этом сообщили в Twitter Центра организации дорожного движения.
"Сейчас кааак польет", - предупреждает МСЧ.
Но мы-то с вами знаем, что делать: автомобилистам - держать дистанцию, пешеходам - держать зонты и друг друга. Всем - быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами.
А если где сломается светофор или знак - 3210. pic.twitter.com/yOltgw1i8o— ЦОДД (@gucodd) July 22, 2019
Автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.
По данным МЧС по городу Москве, в столичном регионе прогнозируется дождь до вечера 22 июля. Также Гидрометцентр России предупредил, что с 23 июля до вечера 24 июля в столице ожидается «желтый» уровень погодной опасности
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