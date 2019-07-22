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«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

Сергей Егоров
• 15:40 • 22 июля 2019
Встречи состоятся 7 и 13 августа
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Встречи состоятся 7 и 13 августа
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В швейцарском городе Ньон завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Соперником российского «Краснодара» станет португальский клуб «Порту».

Встречи состоятся 7 и 13 августа, первая игра пройдет в России, ответная — в Португалии. В случае победы «Краснодар» квалифицируется в Лигу чемпионов, в случае поражения команда выступит в Лиге Европы.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» занял третье место в чемпионате России, дающее право выступать Лиге чемпионов через квалификацию.

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